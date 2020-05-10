Хватит молчать и слушать оскорбления: украинский борец рассказал, почему вызвал Усика на поединок

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай рассказал, почему он принял решение вызвать на поединок боксера Александра Усика.

Слова Грицая приводит “источник” со ссылкой на “Главком”.

“Последней каплей стало то видео, в котором Александр перешел к откровенным угрозам обычным украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо. Я не выдержал, потому что еще такого не видел, чтобы профессиональный спортсмен занимался запугиванием простых людей. Поэтому решил предложить Усику выйти со мной в клетку. Я не дрался там никогда, точно так же, как не делал этого и Александр. Предложил ему равные условия. Пусть покажет, на что способен, а не пугает”, – сказал Грицай.

При этом борец считает, что Усик, скорее всего, не примет его вызов.

“Думаю, вы понимаете, что вероятность принятия вызова мизерная. Но я показал, что есть украинцы, которые способны дать ему отпор. Пусть будет к этому готов. Хватит молчать и слушать оскорбления в адрес нашей страны и нас как ее граждан”, – добавил спортсмен.

25-летний Грицай является мастером спорта Украины международного класса. Он выступает в весовой категории до 92 кг. В 2018 году на молодежном чемпионате мира Грицай завоевал бронзовую медаль. В планах борца является в переход в весовую категорию до 97 кг, что позволит ему выступить на Олимпийских играх. Отец борца в 2014 году пошел на фронт добровольцем и в течение трех лет принимал участие в российско-украинской войне.

Ранее сообщалось, что Усик разгневал фанатов, устроив цензуру на своей странице в Facebook.