Хватит молчать и слушать оскорбления: украинский борец рассказал, почему вызвал Усика на поединок

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Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай рассказал, почему он принял решение вызвать на поединок боксера Александра Усика.

Слова Грицая приводит “источник” со ссылкой на “Главком”.

“Последней каплей стало то видео, в котором Александр перешел к откровенным угрозам обычным украинцам, продемонстрировав пренебрежение ко всему нашему народу. Это недопустимо. Я не выдержал, потому что еще такого не видел, чтобы профессиональный спортсмен занимался запугиванием простых людей. Поэтому решил предложить Усику выйти со мной в клетку. Я не дрался там никогда, точно так же, как не делал этого и Александр. Предложил ему равные условия. Пусть покажет, на что способен, а не пугает”, – сказал Грицай.

При этом борец считает, что Усик, скорее всего, не примет его вызов.

“Думаю, вы понимаете, что вероятность принятия вызова мизерная. Но я показал, что есть украинцы, которые способны дать ему отпор. Пусть будет к этому готов. Хватит молчать и слушать оскорбления в адрес нашей страны и нас как ее граждан”, – добавил спортсмен.

25-летний Грицай является мастером спорта Украины международного класса. Он выступает в весовой категории до 92 кг. В 2018 году на молодежном чемпионате мира Грицай завоевал бронзовую медаль. В планах борца является в переход в весовую категорию до 97 кг, что позволит ему выступить на Олимпийских играх. Отец борца в 2014 году пошел на фронт добровольцем и в течение трех лет принимал участие в российско-украинской войне.

Ранее сообщалось, что Усик разгневал фанатов, устроив цензуру на своей странице в Facebook.