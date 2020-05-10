Сотни украинок в День матери получили почетное звание: какой регион побил “рекорд”

В Украине и мире в воскресенье, 10 мая, отмечается День матери, президент Украины Владимир Зеленский к этому дню подписал указ “О присвоении почетного звания “Мать-героиня” 678 украинкам.

Об этом сообщается на сайте главы державы.

Отмечается, что звания были присвоены “за материнскую самоотверженность, образцовое воспитание детей и обеспечение условий для их всестороннего развития”. Почетное звание получили матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Больше всего матерей, получивших звание, в Волынской области – 108 женщин.

Также среди награжденных – 31 жительница Винницкой области, 12 – Днепропетровской, 17 – Донецкой, 26 – Житомирской, 49 – Закарпатской, 14 – Запорожской, 39 – Ивано-Франковской, 16 – Киевской и 20 – города Киева.

Кроме того званием “Мать-героиня” отметили 9 жительниц Кировоградской области, 2 – Луганской, 58 – Львовской, 16 – Николаевской, 34 – Одесской, 8 – Полтавской, 74 – Ровенской, 7 – Сумской, 15 – Тернопольской, 15 – Харьковской, 3 – Херсонской, 20 – Хмельницкой, 18 – Черкасской, 53 – Черновицкой и 14 – Черниговской.

Как сообщал “источник”, украинские защитники с передовой трогательно поздравили своих мам с Днем матери.