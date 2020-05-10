Какие страны и когда открывают границы для туристов: появилась детальная инфографика

Во время пандемии коронавируса около 90 стран и регионов полностью или частично закрыли границы для туристов, сейчас мир постепенно возвращается к нормальной жизни и начинает открывать границы.

Об этом сообщает “Слово и Дело”.

На данный момент Чехия уже открыла границы, Латвия, Литва и Эстония собираются восстановить внутренние поездки между странами, а Франция и Германия могут стать доступными для въезда не ранее сентября.

Чехия

Страна одной из первых пошла на строгий карантин и закрыла свои границы. 24 апреля правительство сняло запрет на свободное передвижение. Жители страны смогут выезжать за границу для отдыха. После возвращения из поездки за границу надо будет или предоставить медицинское подтверждение, что у человека нет коронавируса, или пройти двухнедельный карантин.

Латвия, Литва, Эстония

Правительства Латвии, Литвы и Эстонии решили с 15 мая открыть внутренние границы между этими тремя странами.При этом, граждане, прибывающие из других стран, должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию. Напомним, страны Балтии закрыли границы из-за пандемии коронавируса 16-17 марта.

Турция

Сейчас в стране введен жесткий карантин и комендантский час. При этом Турция уже готовится принимать туристов. Для этого гостиницы должны создать закрытые “чистые” зоны, где риск заразиться коронавирусом минимален. Власти уже начали сертификацию таких зон. Базовым регионом пока считают Анталию.

Италия, Испания

Италия пока планирует сосредоточиться на внутреннем туризме. Предварительно ожидается, что границы для иностранных туристов откроют только осенью. Испания еще более радикально подошла к ограничительным мерам. В стране планируют начать принимать туристов не ранее 2021 года.

Как сообщал “источник”, в Грузии приняли предварительное решение пускать иностранных туристов в страну с 1 июля.