Летом сильной жары можно не ждать: синоптик обескуражила украинцев прогнозом

По прогнозам синоптиков, после аномально теплой зимы, лето в Украине, наоборот, будет не слишком жарким.

Об этом сообщает “КП в Украине”.

Как пояснили синоптики и климатологи, такой необычный характер погоды вызван изменениями климата и влиянием человека на природу. Климатолог Надежда Максименко отметила, что природа стремится к балансу, и если зима холодная, то лето должно быть жарким. Но все же, несмотря на аномально теплую зиму в этом году, лето вряд ли будет холодным.

“Скорее всего, лето не будет жарким, но мы сейчас рассматриваем только опыт одного года … Этим летом, судя по нынешней затяжной и не такой теплой, как обычно, весне, будет тепло, а холодов не предвидится“, – прогнозирует Максименко.

Вместе с тем, согласно расчетам Укргидрометцентра, в этом году температурные показатели летом будут превышать привычные климатические нормы на 1,5-2 градуса. Нормой для июня считается 18,2 градуса, для июля – 19,3 градуса, а для августа – 18,8 градуса. В прошлом году синоптики давали схожий прогноз, но в Киеве июнь оказался жарче на 3,2 градуса, а июль прохладнее на 0,2 градуса.

“По долгосрочным прогнозам, лето должно быть с превышением среднемесячных температур, но это обобщенный прогноз. Это значит, что у нас будут и периоды с максимальными температурами, и могут быть периоды с прохладными температурами, которые нехарактерны для лета“, – в свою очередь прогнозирует метеоролог Елена Смалюх.

“источник” узнавал, какой погоды ждать в ближайшие дни. Прогноз на 9-14 мая впечатляет контрастностью – от 25 градусов тепла до снегопада.