Вспомните, позвоните, любите: Юлия Тимошенко поздравила женщин с Днем матери

О мамах можно говорить лишь словами чистой любви. Ведь мама – это и есть любовь и тепло, добро и свет … Мамы – это счастье и энергия жизни на планете.

Об этом говорится в поздравлении председателя партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко по случаю празднования Дня матери, которое она разместила в Facebook.

“Как-то в интервью иностранный журналист сказал: “Вас называют железной женщиной украинской политики…” Я ему ответила: “Настоящая железная женщина – это моя мама. Но не в политике, а вообще в жизни … “Я благодарю тебя, родная мамочка моя, всего твое терпение, за твою заботу. За твою невероятную силу и мудрость. За твою огромную любовь…”, – написала Юлия Тимошенко.

Лидер “Батькищины” убеждена, что материнская любовь – это та сила, которая постоянно защищает людей и балансирует добро на земле, а все мамы – нежны и милы. И даже железные, когда нужно.

“Давайте сегодня поблагодарим всех наших мам. Давайте вспомним теплым словом их, когда они уже не с нами. Давайте пожелаем мужества тем мамам, которые сегодня ждут своих детей. Тем мамам, чьи дети сегодня защищают нашу Украину от врагов. А особенно тем – чьи дети погибли за Родину, пропали без вести, находятся сейчас в плену … это придаст веры, это придаст силы…”, – заверила Юлия Тимошенко.

В праздничный день лидер партии призвала поговорить со своими мамами, поблагодарить за их любовь и заботу, а также вспомнить тех матерей, которых сегодня уже нет рядом.

“Давайте позвоним своим мамам, поговорим с ними. Это очень важно. Это бережет их и хранит нас! Вспомните, позвоните, любите…”, – призвала Юлия Тимошенко.