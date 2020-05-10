Под Ровно девушка вылетела на “встречку” и погибла в жутком ДТП: фото

Вблизи города Вараш Ровенской области 24-летняя девушка на Mazda 3, совершая обгон, вылетела на “встречку” и протаранила Hyundai Tucson.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в области.

Авария произошла 8 мая около 16:15. В результате ДТП водитель от полученных травм погибла на месте происшествия.

Водителя Hyundai Tucson – 60-летнего жителя города Борисполь – каретой скорой помощи доставили в больницу. Медики у него диагностировали перелом ключицы, ушиб грудной клетки, ушибы руки.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшей, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал “источник”, ранее в Днепровском районе Киева произошло жуткое ДТП, в котором погиб мотоциклист.