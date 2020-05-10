В Харькове пьяный водитель устроил “гонки” с копами и сбил патрульного: фото и видео

В Харькове неадекватный водитель попытался скрыться от патрульных полицейских и во время погони сбил одного из них.

Как сообщает Telegram-канал “Трэш Харьков”, водитель Scoda RS находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что сперва нарушителя остановили, чтобы составить протокол.

“Изначально его тормознули на Гагарина. Пока копы оформлялись, тип сел в машину и дал по газам. Больше часа его гоняли около 10 экипажей полиции. Во время погони у нескольких автомобилей полиции закончился бензин и они не смогли продолжить преследование”, – говорится в сообщении.

После этого водитель выехал на Окружную и скрылся.

Также в сети показали фото нарушителя.

Напомним, что на одной из автозаправок в Голосеевском районе столицы водитель скутера в неадекватном состоянии пытался сбежать от патрульных полицейских.