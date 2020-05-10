Фергюсон – Гэтжи: видео нокаута

Американский боец UFC Джастин Гэтжи в ночь на 10 мая победил соотечественника Тони Фергюсона и стал обладателем временного пояса чемпиона в легком весе.

Бой проходил в Джексонвилле (штат Флорида, США) и завершился победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде.

Под занавес раунда Фергюсон пропустил серию мощных ударов, а после одного из них Тони начал заметно шататься. После этого Гэтжи ринулся добивать соперника, но судья принял решение досрочно прекратить бой.

Следует отметить, что на лице Фергюсона не осталось живого места, хотя традиционно так выглядели поверженные им соперники.

Таким образом, Гэтжи стал главным претендентом на бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, который владеет поясом полноценного чемпиона в легком весе.

ВИДЕО НОКАУТА