Рвут, что можно: как коронавирус и кризис поссорили “друзей” Путина

Гибель миллиардера Дмитрия Босова может быть связана с обострением конфликтов среди российских олигархов и чиновников, которые борются за ресурсы на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и экономического кризиса.

Об этом “источнику” рассказал политолог Алексей Голобуцкий.

“Ресурсная база сверхпотребления российских элит тает на глазах. И окружение Путина начинает рвать то, что еще можно урвать. Босов просто стал первой жертвой. Кроме того, не стоит забывать, что он последний российский бизнесмен, связанный с Борисом Березовским”, – говорит Голобуцкий.

Тело Дмитрия Босова было найдено 6 мая в загородном доме. По предварительным данным, причиной смерти было самоубийство.

Миллиардер занимал 80 место в российском списке Forbes, занимался продажей угля, а по сведениям анонимных источников даже имел долю в поставках угля с оккупированных территорий Донбасса. В 2018 году ему уже приходилось “отбиваться” от российских нефтяников, в частности, президента “Роснефти” Игоря Сечина и его соратников, которые, по некоторым данным, тогда пытались прибрать к рукам угольную отрасль. Тогда Босову удалось защититься из-за связей с Владимиром Путиным, чью “Ночную хоккейную лигу” – клуб ближайших к президенту России лиц – миллиардер официально спонсировал.

Однако на этом конфликт не прекратился и существуют подозрения, что гибель Босова связана именно с ним. Предполагают, что “нефтянники” могли активизировать давление в связи с резким падением цен на нефть и уменьшением ресурсного “пирога”.

Однако даже если конкуренция между Сечиным и Босовым не имеет отношения к смерти угольного магната, эксперты все равно отмечают значительную внутреннюю напряженность в России.

“Ее элиты оказались в новой экономической реальности, вызванной ситуацией на рынке нефти и влиянием пандемии коронавируса. Сочетание этих факторов создает очень неблагоприятную экономическую ситуацию, вполне прогнозируемо обостряет конфликты в совершенно разных сферах, ломает существующие консенсусы. Мы уже наблюдаем конфликт между Рамзаном Кадыровым и ФСБ, конфликт между властями регионов и правительством Мишустина. Интересы элит чрезвычайно сложно переплетены, и в условиях конкуренции за ресурсы ситуация становится непрогнозируемой”, – отмечает кандидат политических наук Олеся Яхно.

Подробнее об этом читайте в материале “источника”: Ресурсов почти не осталось: почему в России стреляются олигархи.