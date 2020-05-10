Чума из бункера и боль народа: сравнение речи Путина и Зеленского на 9 мая взорвало сеть, видео

В сети активно обсуждают речи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского по случаю 75-й годовщины со Дня Победы.

Сравнительное видео выступлений российского и украинского президентов опубликовало издание “Настоящее время”.

Сравните речи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 9 мая, в 75-ю годовщину победы над фашистской Германией pic.twitter.com/VYunHefVId — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) May 9, 2020

Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, как главы государств по-разному относятся к этой великой дате. Так, Путина уличили в том, что тот как обычно вел себя жестко и агрессивно, тогда как Зеленский призывал почтить память погибших защитников Родины и попросил не устраивать “танцы на костях”.

В комментариях люди пишут, что Путин читал текст “с бумаги” и стал похож на Брежнева. Также они отмечают, что Зеленский выглядит как нормальный человек, а российский президент – “как чума из бункера”.

Напомним, что в Украине 9 мая состоялось 495 мероприятий ко Дню Победы с участием почти 9 тысяч человек.