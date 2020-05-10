Подняли на ноги все село: под Киевом загадочно пропал маленький ребенок, фото

В селе Козинцы Бородянского района Киевской области загадочно пропал 4-летний ребенок, который играл вблизи леса с братом.

Об опасном инциденте рассказали в Facebook.

“Двое братьев-близнецов катались на качелях вблизи леса. Домой вернулся один из них. Родители начали поиски самостоятельно и только через полтора часа после исчезновения мальчика они, крайне испуганные и смущенные, обратились в полицию”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что на поиски подняли весь личный состав Бородянского отделения полиции, ювенальную превенцию, кинологов, полк полиции особого назначения, наряды полиции и местное население. Поиски осложнялись тем, что дачный массив находился в лесу, а ребенок имел недостатки слуха.

Через полчаса поисков мальчика нашли. Оказалось, что он прошел почти 2,5 км, взобрался на дерево и ждал спасения.

Как сообщал “источник”, ранее под Одессой исчезла 14-летняя жительница села Роксоланы Алина Недова, через два дня ее нашли мертвой на берегу Днестровского лимана.