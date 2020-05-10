Три авиакомпании заявили о возобновлении полетов из Украины: названы даты

Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая – начала июня. Как известно, рейсы не осуществлялись из-за карантина.

Как говорится в сообщении чешской авиакомпании Czech Airlines, рейсы из Украины будут возобновлены 24 мая.

В свою очередь венгерская Wizz Аir готовится к полетам с 23 мая, а а немецкая Lufthansa – с 1 июня.

“Уже с 24.05.2020 Киев – 7 рейсов в неделю, уже с 25.05.2020 Одесса – 3 рейса в неделю”, – говорится в сообщении Czech Airlines.

Wizz Аir уже открыла для бронирования билеты на рейсы из Киева (Жуляны), Запорожья, Львова, Одессы и Харькова. Многие рейсы начнут осуществляться с июня.

Lufthansa же дает забронировать рейсы из Киева только до Берлина.

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