Потеплеет до +21 градуса: синоптики дали прогноз на 10 мая

В воскресенье, 10 мая, на большей части Украины будет почти летняя теплая погода без осадков, только на востоке страны синоптики прогнозируют дождь.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, теплее всего будет в западных областях Украины. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях воздух прогреется до + 21 градуса.
В центральных и южных областях Украины будет несколько прохладней, синоптики обещают до +19 градусов.
Дожди ожидаются только на востоке страны – в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Температура воздуха здесь также будет ниже, чем на остальной территории Украины – до +18 градусов.
В Киеве 10 мая прогнозируют теплую погоду, воздух прогреется днем до +17…+19 градусов, ночью будет +6..+8. В столице осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с.
Как сообщал “источник”, ранее в сети появились фантастические фото майского снегопада в Закарпатской области.