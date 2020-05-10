Потеплеет до +21 градуса: синоптики дали прогноз на 10 мая

В воскресенье, 10 мая, на большей части Украины будет почти летняя теплая погода без осадков, только на востоке страны синоптики прогнозируют дождь.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, теплее всего будет в западных областях Украины. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской и Волынской областях воздух прогреется до + 21 градуса.

В центральных и южных областях Украины будет несколько прохладней, синоптики обещают до +19 градусов.

Дожди ожидаются только на востоке страны – в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Температура воздуха здесь также будет ниже, чем на остальной территории Украины – до +18 градусов.

В Киеве 10 мая прогнозируют теплую погоду, воздух прогреется днем до +17…+19 градусов, ночью будет +6..+8. В столице осадков не ожидается. Ветер западный, 5-10 м/с.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились фантастические фото майского снегопада в Закарпатской области.