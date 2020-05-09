День победы при карантине: как праздновали 9 мая в Украине, фото

В Украине 9 мая произошло 495 мероприятий ко Дню Победы с участием почти 9 тысяч человек

Об этом сообщил председатель Национальной полиции Украины.

Также, в органы полиции поступило 93 сообщения о возможных нарушениях.

“Полицейские в целом обеспечили охрану общественного порядка и соблюдения карантинных требований во время мероприятий. Работа каждого милиционера была направлена на разъяснение норм законодательства и необходимость соблюдения определенных ограничений. Впрочем, без нарушений не обошлось. Поэтому в целом по результатам отработок сообщений полицейские открыли четыре уголовных производства и составили 20 административных протоколов”, – сообщил Игорь Клименко.

По его словам, два уголовных производства по ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины расследуются в Сумской и Луганской областях. Еще два уголовных производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины – в Донецкой области и в Киеве.

В частности в Сумской и Луганской областях установлен факт использования запретной символики.

В Донецкой области повреждены автомобили участников автопробега. А в столице начато уголовное производство по факту нанесения в Дарницком районе телесных повреждений мужчине, который имел при себе шарф с символикой одной из политических партий.

Глава Нацполиции отметил, что из 20 составленных административных протоколов больше касалось использования во время мероприятий георгиевской ленты или нарушений правил карантина.

В том числе по восемь админпротоколов составлено по ст. 173-3 КУоАП (в Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и городе Киеве) и по ч. 44-3 КУоАП (в городах Киеве, Тернополе и Херсонской области). Также три административных протокола составлено по ст. 153 КУоАП (в Тернопольской области) и один – по ст. 185 КУоАП (в Одесской области).

Ранее “источник” сообщал, что в субботу, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне на Аллею славы в Одессе пришли сотни жителей города, чтобы возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Не все граждане соблюдали правила карантина, пророссийские активисты вели себя агрессивно.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально обратился к украинцам, и напомнил, что праздник 9 мая – это “не конкурс танцев на костях”.