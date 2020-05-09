В Украине нет рабства: Зеленский назвал условие выезда заробитчан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет запрещать заробитчанам выезжать за границу, но при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Об этом он сказал во время брифинга в Закарпатье.

“Мы никому ничего не блокируем … Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять … Мы отпускаем граждан на эти работы – при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца работы”, – сказал президент.

Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них – Германия, Италия, Финляндия, Польша.

“Когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу. Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет”, – сказал Зеленский.

Ранее “источник” сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский эмоционально обратился к украинцам, и напомнил, что праздник 9 мая – это “не конкурс танцев на костях”.