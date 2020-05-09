В России в “коронавирусной” больнице произошел смертельный пожар: пациентов эвакуируют, видео

Вечером 9 мая в столице России, Москве, в больнице для пациентов с коронавирусом начался пожар.

Об этом сообщает местное МЧС.

Возгорание произошло на первом этаже 6-этажного здания лечебного корпуса больницы имени С. И. Спасокукоцкого. Больница расположена на улице Вутечича, на севере Москвы. Пожару был присвоен второй уровень сложности.

Персоналу больницы пришлось экстренно перемещать пациентов в соседний корпус больницы.

Вскоре пожарным удалось ликвидировать возгорание. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание кислородного баллона в реанимационной палате. Как сообщается, пятерых пациентов удалось эвакуировать, шестой погиб.

Как ранее сообщал “источник”, также вечером 9 мая в Киеве вспыхнул пожар, загорелась одна из квартир элитной многоэтажки в центре столицы, в ЖК “Новопечерские Липки”.