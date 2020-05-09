От папы и от мамы: “слуга народа” задекларировал подарок на миллионы гривен

Народный депутат от партии “Слуга народа” Александр Трухин задекларировал крупную сумму денег как подарок от родителей, речь идет о сумме в 22 миллиона гривен.

Об этом стало известно из его декларации о доходах за 2019 год.

Согласно документу, отец и мать подарили Трухину по 11 миллионов. Также нардеп задекларировал более 100 земельных участков в Полтавской области, две квартиры в Днепре и автомобиль Volkswagen Touareg.

За прошедший год в Верховной Раде Трухин заработал 162 057 гривен. В сельскохозяйственном производственном кооперативе “Андреевский”, который также указан как основное место работы, он получил 130 479 гривен.

Александр Трухин – украинский политик и предприниматель, народный депутат IX созыва. Родился 10 ноября 1986 года в городе Каменское Днепропетровской области. Выпускник Национального технического университета “Днепровская политехника”.

29 августа 2019 года принял присягу Народного депутата Украины IX созыва. В новом созыве парламента стал заместителем председателя комитета по вопросам бюджета.

Ранее “источник” сообщал, что группа народных депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который даст возможность чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей.