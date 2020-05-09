Война – не конкурс танцев на костях: Зеленский записал обращение в связи с 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально обратился к украинцам, и напомнил, что праздник 9 мая – это “не конкурс танцев на костях”.

Соответствующее видеообращение опубликовано на Facebook-странице Зеленского.

“Сегодня Украина отмечает 9 мая – день Победы над нацизмом. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. По разным данным, это минимум 50 миллионов жертв, из которых больше 8 миллионов погибшие и замученные украинцы. Помня все ужасы того времени, мы не делаем из войны культа. И этот важный день – это не рекламная кампания, ни соревнование лозунгов, не помпезный конкурс танцев на костях”, – сказал он.

К тому же, Зеленский рассказал о новой инициативе установки в Украине четырех колоколов.

“Вчера (8 мая – “источник”) я был на Луганщине, у первого поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол – Колокол Памяти. Сейчас (9 мая – “источник”) я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы. Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будут установлены еще два колокола: Колокол Мира – в Донецке и Колокол Единства – в Симферополе”, – рассказал о ней президент.

Как сообщал “источник”, ранее Зеленский побывал с рабочим визитом в Ужгороде, где почтил память жертв нацизма.