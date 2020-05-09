В центре Киева загорелась элитная многоэтажка: видео

В Киеве вспыхнул пожар, горит одна из квартир элитной многоэтажки в центре столицы.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

Пожар произошел в Печерском районе Киева в ЖК “Новопечерские липки”.

На видео, которое появилось в сети, видно густой черный дым который вырывается из окна.

Что стало причиной возгорания пока что неизвестно.

Находился ли кто-нибудь в квартире не сообщается, никакой информации о пострадавших, также, не поступало.

Как ранее сообщал “источник”, на Бессарабской площади в центре украинской столицы загорелись мусорные баки, на место происшествия прибыли спасатели.

В воскресенье, 19 апреля, на улице Радужной в столице произошел очередной пожар из-за того, что бездомные жгли мусор.

Напомним в Киеве во время пожара в многоэтажном доме спасатели вытащили из огня домашнюю кошку. Возгорание произошло на улице Кубанской Украины на третьем этаже.