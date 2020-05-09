Будет снег: синоптик “порадовала” неожиданным прогнозом

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует на западе Украины снижение температуры воздуха и снег, что довольно нетипично для середины мая.

Об этом она написала в Facebook.

В воскресенье, 10 мая, в Украине местами будет падать дожди. В южной части и в центре прогнозирует больше прояснений с солнцем.

Диденко пишет, что на карте 11 мая видно, что из Западной Европы в Украину приближается мощная полоса дождей, атмосферный фронт. Однако в этот день еще будет сухо.

А вот уже 12 мая атмосферный фронт принесет на значительную часть территории Украины серьезные дожди, а за фронтом подтянется похолодание, которое вызовет в западных областях Украины даже снег.

Завтра, в воскресенье, температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в течение дня в пределах +15 +20 градусов, на Западе ожидается +17 +24 градуса.

Уже в понедельник столбики термометров поднимутся до + 20 + 25 градусов, а в западных областях до +27 градусов.

В течение 12-13 мая ожидается постепенное похолодание.

В Киев 10 мая существенные осадки маловероятны, возможно небольшой дождь. Температура воздуха +18 +20 градусов.

В понедельник, 11 мая, в столице будет лето – солнце и +25 градусов, во вторник подойдет дождевой фронт, а в среду похолодает.

Как сообщал “источник”, в сети появились фантастические фото майского снегопада в Закарпатской области . Снег падал прямо на цветущие деревья.

Вместе с тем, известный народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал, что в мае погода в Украине будет жаркой и засушливой, осадков практически не будет, а температура поднимется до 30 градусов тепла.