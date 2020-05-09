Даже в условиях карантина празднуют по-настоящему: нардеп Плачкова рассказала о Дне Победы в Одессе

В День Победы Одесса присоединилась к Всеукраинскому автопробегу, инициированному “Оппозиционной платформы – За жизнь”.

Об этом на Facebook написала народный депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова.

“В День Победы Одесса присоединилась к Всеукраинскому автопробегу, инициированному ОПЗЖ по всей Украине! Мирно, радостно, по-праздничному. Обошлось без провокаций, потому что для Одессы это родной праздник. Именно так, с депутатской группой ОПЗЖ в городском совете, одесским молодежным крылом партии и всеми, кто присоединился, мы провели автопробег”, – отметила парламентарий.

По ее словам, на автопробег собралось более 70 автомобилей, в том числе раритетные, живой оркестр, реконструкции военных лет, молодые ребята в военной форме.

“Как в кадрах хроник Победы, автомобили встречали криками “Ура!” и забрасывали цветами. Во избежание провокаций, соблюдая закон, мы разъехались двумя колоннами, проехались по центральным улицам нашего города, выехали в область и завершили свой автопробег у мемориала 412-й береговой батарее, которая спасла Одессу от уничтожающего прицельного обстрела из тяжелых орудий. И тоже возложили здесь цветы. Потому что помним, потому что гордимся”, – написала политик.

В заключение она поблагодарила всех, кто поддержал инициированный ОПЗЖ автопробег по случаю Дня Победы.

“Спасибо всем, кто поддерживал, всем, кто отвечал и приветствовал! Видеть такую поддержку и отзывчивость было приятно. Я горжусь Одессой! Даже в условиях карантина она празднует День Победы по-настоящему!” – резюмировала Татьяна Плачкова.