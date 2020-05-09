В Тернополе произошла трагедия с студентом из Африки: задержана несовершеннолетняя украинка

В Тернополе 17-летняя девушка жестоко убила 24-летнего студента из Африки и убежала на такси домой.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Ночью 9 мая к сотрудникам Тернопольского отдела полиции поступило сообщение от врачей бригады скорой медицинской помощи, по месту жительства они обнаружили тело мертвого мужчины с ножевым ранением.

Выехав на место происшествия, полицейские установили личность погибшего. Им оказался 24-летний житель Демократической Республики Конго, который учился в одном из вузов Тернополя.

В совершении тяжкого преступления правоохранители подозревают 17-летнюю жительницу Тернопольского района. Несовершеннолетнюю полицейские задержали по месту жительства, куда она сбежала на такси после совершения убийства.

Несовершеннолетнюю задержали в соответствии со статьей 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК – умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее “источник” сообщал, что во вторник, 28 апреля, в Днепре мужчина убил свою жену и решился покончить жизнь самоубийством.