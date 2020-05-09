В Беларуси зафиксировали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом: статистика 9 мая

По состоянию на субботу, 9 мая, в Беларуси, где провели парад ко Дню Победы, зафиксировали 22 052 случая коронавируса, из них 951 человек заболел за сутки.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

“За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 126 (на 8 мая – 121) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией”, – проинформировали в ведомстве.

В ведомстве также сообщили, что на 9 мая выздоровели и выписаны 6050 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 мая – 5484).

Кроме того, в министерстве проинформировали, что всего было проведено 251 тыс. 771 тестов на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 8,8% от общего количества проведенных тестов.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Беларуси читайте в материале “источника” – Лукашенко не введет карантин, даже если положит полстраны – врач из Беларуси.