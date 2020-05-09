Зеленский прибыл в Ужгород и почтил память жертв нацизма: фото

В субботу, 9 мая, Зеленский прибыл с рабочим визитом в Закарпатскую область, где почтил память погибших во Второй мировой войне.

Об этом сообщает Офис президента в Telegram-канале.

Глава государства побывал на мемориальном комплексе “Холм Славы”, где расположены могилы воинов, погибших в боях за освобождение Украины от нацистских оккупантов во Второй мировой войне.

“На Закарпатье завершилось изгнание захватчиков. Мы никогда не забудем страшную цену этой победы. Для чествования подвига каждого, кто приближал победу, – главное не громкость, а искренность. И наша победа – у каждого в сердце”, – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, президент возложил цветы к Вечному огню и почтил память погибших воинов.

Как сообщал “источник”, ранее Зеленский совершил первую рабочую поездку на оккупированную Россией территорию Донбасса в качестве президента.

Также 10 сентября прошлого года президент Владимир Зеленский провел 14-часовой пресс-марафон, во время которого он отвечал на вопросы журналистов.