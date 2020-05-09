Путинских хакеров заподозрили во взломе почты Меркель: не обошлось без Украины

На торжествах в бундестаге по поводу годовщины окончания Второй мировой войны в Европе российские хакеры взломали электронную почту канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на данные следствия.

Взлом произошел 8 мая 2015 года, когда пользователь с ником Scaramouche (Скарамуш) получил доступ к компьютеру Меркель в парламентском офисе.

Атака началась с рассылки письма о войне в Украине. При его открытии установилось вредоносное программное обеспечение, которое предоставило хакерам доступ к компьютерной сети парламента ФРГ.

Хакеры получили доступ к тысячам писем Меркель за период 2012-2015 годы. Украденная информация раскрывает детали личной и деловой деятельности канцлера, а также политической ситуации в стране. Издание отмечает, что конфиденциальная и секретная информация хранится в канцелярии, а не в парламенте.

Среди подозреваемых во взломе – россиянин Дмитрий Бадин, который присутствовал на торжествах в бундестаге по поводу годовщины окончания Второй мировой войны в Европе. Ранее немецкая Генпрокуратура объявила Бадина в розыск из-за кибератак на бундестаг.

В США россиянина считают ответственным за атаки на серверы Демократической партии и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Издание предполагает, что он работает на Главное разведывательное управление РФ.

Как ранее сообщал “источник”, министерство финансов США приняло решение о введении санкций против семи российских компаний и 16 человек, которые связаны с хакерской группировкой Evil Corp.