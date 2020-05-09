Точно в цель: появилось видео недавнего удара по российской военной технике на Донбассе

Уничтожение российского бронетранспортера, которым пользовались боевики на Донбассе, которые не прекращают обстрелов, зафиксировали на видео.

Кадры с метким выстрелом украинских бойцов опубликовано на сайте Цензор.нет.

Как сказано в комментарии к видео, российский БТР был уничтожен во время атаки украинских бойцов 25 марта этого года. Боевые действия происходили на мариупольском направлении российско-украинского фронта.

Напомним, что украинские военные раньше показали последствия вражеских атак на Донбассе – воронки, посеченные деревья и осколки снарядов демонстрируют, что ни о каком прекращении огня речь не идет.

Как ранее сообщал “источник”, украинские военные нанесли мощный удар по позициям пророссийских боевиков на Донбассе, который стал ответом на смертельный удар оккупантов 28 апреля.