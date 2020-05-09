Какие области в Украине лидируют по заражениям коронавирусом: карта и свежие данные

По данным на субботу, 9 мая, в Украине по количеству зараженных коронавирусом лидирует Черновицкая область. Здесь зафиксировано с начала пандемии COVID-19 2179 больных.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

На втором месте, наступая практически на пятки Черновцам расположился Киев. Здесь зафиксировано 1771 коронавирусных больных. Далее следует Тернопольская область с 977 больными, за ней – Киевская область. Здесь зафиксировано 959 больных.

В общей сложности случаи подтверждены:

Винницкая обл. – 522 (278 выздоровели)

Волынская обл. – 445 (119 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 681 (75 выздоровели)

Донецкая обл. – 99 (20 выздоровели)

Житомирская обл. – 485 (47 выздоровели)

Закарпатская обл. – 678 (99 выздоровели)

Запорожская обл. – 320 (119 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1095 (181 выздоровели)

м. Киев – 1771 (134 выздоровели)

Киевская обл. – 959 (117 выздоровели)

Кировоградская обл. – 411 (238 выздоровели)

Луганская обл. – 42 (14 выздоровели)

Львовская обл. – 699 (143 выздоровели)

Николаевская обл. – 204 (49 выздоровели)

Одесская обл. – 619 (27 выздоровели)

Полтавская обл. – 240 (104 выздоровели)

Ровенская обл. – 877 (142 выздоровели)

Сумская обл. – 152 (72 выздоровели)

Тернопольская обл. – 977 (282 выздоровели)

Харьковская обл. – 428 (61 выздоровел)

Херсонская обл. – 156 (69 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 165 (48 выздоровели)

Черкасская обл. – 333 (140 выздоровели)

Черновицкая обл. – 2179 (320 выздоровели)

Черниговская обл. – 73 (11 выздоровели).

На данный момент болезнь подтверждено в 1026 детей и 2854 медиков. Всего в Украине исследовано 167 107 образцов методом ПЦР.

“На амбулаторном лечении 10 082 пациентов, из них 845 детей и 2343 медработники. Всего нуждались в госпитализации 4628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков”, – добавляют в Центре.

Напомним, как сообщал “источник”, в Украине с понедельника, 11 мая, власти ослабляют карантин, но некоторые объекты останутся еще под запретом.