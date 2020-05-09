Плевать на коронавирус: Фергюсон и Гэтжи нарушили рекомендации медиков еще до боя, видео

Во Флориде прошла традиционная церемония взвешивания участников UFC 249, бои которого пройдут в ночь на 10 мая по украинскому времени. Участники главного боя вечера Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи показали одинаковый вес и также отметились наглой выходкой. Напомним, на “источнике” можно будет смотреть онлайн бой Фергюсон – Гэтжи.

Так, звездные американские бойцы успешно уложились в лимит и показали на весах 70,3 кг.

Кроме того, участники главного боя вечера решили наплевать на рекомендации врачей и пожали друг другу руки без перчаток во время дуэли взглядов. Также на лицах спортсменов не было масок.

Бой Фергюсон – Гэтжи начнется около 6:00 по киевскому времени. На кону будет титул временного чемпиона в легком весе.

Ранее “источник” сообщал, что ранее был представлен проморолик к главному бою весны.