Украинцам пояснили, что больше влияет на размер пенсии

При индексации пенсий, которую провели в Украине, главную роль играет размер заработной платы пенсионера, а не продолжительность его трудового стажа.

Такое объяснение сделала начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сичугова в эфире телеканала “UA: Миколаїв”.

“Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени – от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой”, – уточнила специалист ПФУ.

По ее словам, у каждого пенсионера после индексации будет свой индивидуальный результат перерасчета. В целом пенсионные выплаты в мае 2020 года повысятся на 11%.

Как ранее сообщал “источник”, в результате индексации пенсионных выплат в мае некоторые категории пенсионеров могут остаться без повышений.