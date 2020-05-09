Число зараженных в Украине приближается к 15 тысячам: статистика по коронавирусу на 9 мая

По данным на субботу, 9 мая, за последние сутки зарегистрировано 515 новых случаев заражения коронавирусом в Украине.

Об этом можно судить исходя из данных, опубликованных на сайте Кабинета министров Украины.

При этом, за сутки в Украине от нового вируса умерли 14 человек. А с момента начала пандемии умерли 375 человек.

Кроме того, на данный момент насчитывается 14710 человек, заболевших коронавирусом. За все время пандемии вылечиться получилось у 2706 человек.

Напомним, как сообщал “источник”, в Украине с понедельника, 11 мая, власти ослабляют карантин, но некоторые объекты останутся еще под запретом.

Также стало известно, как вода – солена и пресная – вляет на коронавирус.

Кроме того, китайские ученые обнаружили коронавирус COVID-19 в сперме, что может свидетельствовать о передаче заболевания половым путем.