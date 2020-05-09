Пытки и изнасилование парня в Харькове: появилось фото обоих подозреваемых

Появились фото подозреваемых, которые похитили, жестоко изнасиловали и избили парня в Харькове.

Их фото опубликовали в Telegram-канале “Трэш Харьков”.

“А вот и фото двух этих отморозков. Скоро будет подробный материал”, – говорится в сообщении.

Напомним, о вопиющем инциденте стало известно 8 мая. 17-летнего Вячеслава Тунгускова насиловали черенком, вырывали ногти и избивали арматурой.

Как сообщалось, это не первое фото одного из подозреваемых в изнасиловании подростка в Харькове. Так, через несколько часов после того, как стало известно о ЧП, в сети показали фото возможного подозреваемого, который был ранее судим.

Также накануне майских праздников в Житомирской области жестоко избили, изнасиловали и ограбили парня, который на сайте знакомств договорился о свидании с другим парнем.