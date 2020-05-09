Сезон в опасности: у футболиста украинского клуба выявили коронавирус

Представитель Первой лиги “Минай” официально заявил о том, что у игрока команды был подтвержден коронавирус. При этом имя футболиста в клубе разглашать не стали.

Об этом говорится на официальном сайте команды.

По данным пресс-службы, положительный тест этот футболист сдал 7 мая.

В ближайшее время клуб планирует провести тестирование всех игроков и сотрудников клуба на коронавирус. В ближайшие дни результаты будут опубликованы на официальном сайте “Миная”.

Что касается зараженного футболиста, то в данный момент он изолирован и получает необходимую медицинскую помощь от врачей.

Стоит отметить, что это первый официальный случай заражения футболиста в Украине.

Напомним, что “Заря” выступает против предложение доиграть чемпионат в Киеве, с которым выступила “Десна”.