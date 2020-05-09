День победы: лучшие поздравления с 9 мая в прозе

В субботу, 9 мая, в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году празднуется 75-я годовщина победы. Правда, в связи с карантином из-за коронавируса в Украине все массовые мероприятия пришлось отменить.

Но это не значит, что не нужно поздравлять ветеранов. “источник” собрал поздравления для ветеранов в прозе.

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От всей души поздравляем с праздником Победы! Желаем мирного неба, яркого солнца и всего самого наилучшего! Пусть всегда вас окружает мир, здоровье и счастье!

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Хотелось бы низко склонить голову перед вами и поздравить с годовщиной победы во Второй мировой войне. Для нашей нации 9 мая – это смесь печали и радости. За четыре года войны Украина заплатила за свою свободу, за право жить на своей земле больше чем десятью миллионами жизней своих сыновей и дочерей. Это очень высокая плата, чтобы жить свободно на своей независимой земле. Это самая высокая и единственная плата, которую люди могли сделать, и они ее сделали. Просьба, уважаемые ветераны, к вам. Молим, прошу вас, живите как можно дольше среди нас, помогайте нам строить свободную, демократическую страну. Такую страну, как хотели Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Владимир Великий или Ярослав Мудрый. Чтобы вы помнили, что без ваших рук, без вашего подвига, без вашей истории Украины не произойдет. Вечная слава победителям! Пусть мир и согласие всегда живут на нашей земле! Слава Господу Богу, слава вам и слава нашей дорогой Украине!

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Примите самые искренние поздравления с годовщиной Великой Победы! Этот действительно святой день всегда вызывает чувство светлой радости, безграничной гордости за наш народ и горькую грусть одновременно. Зная, какой большой ценой завоевана наша Победа, я склоняю голову перед священной памятью погибших. Выражаем свою безграничную благодарность всем, кто тяжелым ратным трудом приближал долгожданный день освобождения и ковал победу в тылу. Низкий поклон вам за это! Чистосердечно желаем вам крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть в вашем доме всегда царят мир, покой и достаток.

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Дорогие освободители, уважаемые ветераны Второй мировой войны! От всего сердца поздравляем Вас с годовщиной Великой Победы. Много лет прошло с незабываемого мая 1945 года, но и сегодня величественный подвиг защитников и освободителей остается неисчерпаемым источником патриотизма, верного служения своему народу. В этот славный день мы вспоминаем всех, чью жизнь забрала война, низко кланяемся и отдаем дань глубокого уважения ветеранам, которые на своих плечах вынесли тяготы войны и подняли страну из руин в послевоенные годы. Мы прославляем тех, кто в тылу самоотверженным трудом приближал разгром врага. Трудно найти слова, которыми можно было бы передать всю благодарность за ваш бессмертный подвиг победителей в самой жестокой войне, которую знало человечество. Мы в вечном долгу перед вами, за оборванную войной юность, за образцы мужества, силу духа, самопожертвования, которые вы показали в боях за родную землю. Приветствуем всех, кто прошел сквозь огонь Второй мировой войны, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, долгих лет счастливой и мирной жизни.

Отметим, что по последним данным только в Киеве проживает 41 тысяча ветеранов Второй мировой войны.

Напомним, как сообщал “источник”, ранее учитывая, что в этом году 9 мая попадет на субботу, украинцы будут отдыхать и в понедельник, 11 мая.