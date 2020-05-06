С днем Юрия! Прикольные открытки и лучшие поздравления в смс

Каждый год 6 мая свои именины отмечает Юрий.

“источник” подготовил интересные поздравления и прикольные открытки.

С днем рождения тебя, Юра!

Пусть везет тебе во всем!

Пусть лишь крупные купюры

В кошельке живут твоем!

Счастья, радости, здоровья

И активных, ярких дней,

Пусть наполнится любовью

Твое сердце поскорей!

С днем рождения, Юрий, удачи тебе во всем. Пусть твоя жизнь будет полна сюрпризов и приятных встреч, пусть каждый день ведёт тебя к успеху и победе. Желаю тебе, дорогой Юрий, здоровья, бравых сил, уверенности и крепкого мужского счастья.

С днем рожденья тебя, Юра,

Будь удачливым в судьбе,

Пусть спортивная фигура

Всегда будет при тебе!

Будут денег миллионы

На счетах твоих лежать,

А успех, в тебя влюбленный –

Каждый шаг сопровождать!

Юрий – значит “земледелец”,

Видно, это неспроста.

Ты в любых делах умелец,

Ум в тебе и доброта!

Милый Юра, с днем рожденья!

Пусть успех к тебе придет

И в работе продвиженье

Много счастья принесет!

С днем рождения, Юрий. Желаю тебе, Юра, здоровья и удачи, успеха и достатка, отваги и любви. Пусть все стремления приводят к победам, пусть все дни жизни будут особенными, добрыми и запоминающимися, как этот день. Будь по-настоящему счастлив, Юрий!

Юрий, Юрка, с днем рождения,

Поздравляю я тебя,

И желаю жизни легкой,

Не грусти ты никогда!

Улыбайся, будь спокойным,

Бед, проблем тебе не знать,

Счастья, радости достоин,

Мир желаю покорять!