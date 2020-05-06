С днем Юрия! Прикольные открытки и лучшие поздравления в смс

Каждый год 6 мая свои именины отмечает Юрий.
“источник” подготовил интересные поздравления и прикольные открытки.
С днем рождения тебя, Юра!
Пусть везет тебе во всем!
Пусть лишь крупные купюры
В кошельке живут твоем!
Счастья, радости, здоровья
И активных, ярких дней,
Пусть наполнится любовью
Твое сердце поскорей!
С днем рождения, Юрий, удачи тебе во всем. Пусть твоя жизнь будет полна сюрпризов и приятных встреч, пусть каждый день ведёт тебя к успеху и победе. Желаю тебе, дорогой Юрий, здоровья, бравых сил, уверенности и крепкого мужского счастья.
С днем рожденья тебя, Юра,
Будь удачливым в судьбе,
Пусть спортивная фигура
Всегда будет при тебе!
Будут денег миллионы
На счетах твоих лежать,
А успех, в тебя влюбленный –
Каждый шаг сопровождать!
Юрий – значит “земледелец”,
Видно, это неспроста.
Ты в любых делах умелец,
Ум в тебе и доброта!
Милый Юра, с днем рожденья!
Пусть успех к тебе придет
И в работе продвиженье
Много счастья принесет!
С днем рождения, Юрий. Желаю тебе, Юра, здоровья и удачи, успеха и достатка, отваги и любви. Пусть все стремления приводят к победам, пусть все дни жизни будут особенными, добрыми и запоминающимися, как этот день. Будь по-настоящему счастлив, Юрий!
Юрий, Юрка, с днем рождения,
Поздравляю я тебя,
И желаю жизни легкой,
Не грусти ты никогда!
Улыбайся, будь спокойным,
Бед, проблем тебе не знать,
Счастья, радости достоин,
Мир желаю покорять!