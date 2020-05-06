Никаких масок и дистанции: появились фото ажиотажа на пляжах Одессы

В Одессе уже в начале мая десятки людей начали собираться на местных пляжах, несмотря на то, что в Украине действуют меры карантина.

Как пишут в социальных сетях местные жители, люди приходят к морю без средств индивидуальной защиты.

В частности, фотографии с места событий в Facebook опубликовал Сергей Кравец.

“Можно сказать, сезон открыт”, – написал он.

Напомним, что в Украине было принято решение продлить карантин до 22 мая, но некоторые заведения будут работать в условиях ограничительных мер уже с 11 мая. При этом в правительстве попросили людей придерживаться ограничительных мер, чтобы они быстрее были сняты.

Также “источник” сообщал, что в Киеве устроили странную дезинфекцию подъезда из-за вспышки коронавируса в многоэтажном жилом доме.