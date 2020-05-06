“Скорая” ехала четыре часа: во Львове разгорелся скандал с копами, фото и видео

Во Львове прохожие заметили неадекватного наркомана и вызвали полицию, а правоохранители позвонили в “скорую”, но медиков пришлось ждать четыре часа.

Об этом сообщает львовянин Владимир Садовой в Facebook.

Инцидент произошел 5 мая на улице Зеленая. Там очевидцы заметили мужчину, который вел себя странно: бросался под машины, приставал к прохожим, нецензурно выражался.

На место приехали полицейские, которые задержали хулигана. У него увидели явные признаки наркотического опьянения. Потому было решено забрать его в отделение, а также после госпитализировать. Для этого на место вызвали скорую медицинскую помощь.

Полиции пришлось ждать врачей очень долго. Но на линии “103” уверяли, что бригада уже едет. Садовой описал хронологию событий на месте:

первый вызов на “103” было совершено примерно 22:20;

в дальнейшем было совершено еще несколько вызовов с разных номеров, а как оказалось трубку поднимают не от всех.

в дальнейшем было совершено еще несколько вызовов с разных номеров, а как оказалось трубку поднимают не от всех. затем звонок в представительство;

6 мая 2020 в 02:15 прибывает бригада.

Врачи решили госпитализировать наркомана. Его забрала “скорая”, однако мужчину так и не отвезли в больницу, а отпустили. Как оказалось, в больнице есть “черный список” лиц, которых не забирают на стационарное лечение.

Садовой подвел итог, что полицейским вместо работы пришлось около пяти часов тратить на ожидание врачей.

Как сообщал “источник”, в Днепре нашли “оригинальный” способ борьбы с наркоманами.