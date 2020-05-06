Какую должность может получить Саакашвили во власти: появились громкие слухи

В среду, 6 мая, ожидается указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Михеила Саакашвили секретарем Национального совета реформ, председателем которого является сам гарант.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей Facebook-странице.

По его словам, украинский лидер расширит полномочия Саакашвили – он получит право принимать участие в заседаниях Кабинета министров. Также будет уточнена периодичность сборов Нацсовета – не реже 1 раза в месяц.

“То есть Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики, которую Саакашвили сможет модерировать, ну и неограниченные теперь возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах. Да, статус вице-премьера, который Саакашвили отказались давать депутаты, более значимый, но доступ к информационному пространству обеспечен прекрасный”, – отметил Бутусов.

Журналист подчеркнул интересный нюанс, что Зеленский принял решение о назначении Саакашвили несмотря на информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды.

“Это важный сигнал – назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украина считает не действительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа”, – написал Бутусов.

По данным источников, близких к Михеилу Саакашвили, он не планирует в первое время каких-либо резких политических движений, конфликтов. Его задача – определить свою повестку дня.

“Глобально это будут темы, связанные с дерегуляцией. Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили, поэтому руки у экс-президента Грузии развязаны”, – отмечают источники.

Подробнее про назначение Саакашвили читайте в материале “источника”: Крутое пике Карлсона: что мешает Саакашвили попасть в Кабмин.