В Киеве после мощного ливня образовался огромный провал на дороге: фото

В Киеве по адресу улица Кловский спуск, 14/24, произошел провал асфальта. Это было вызвано обильными осадками, которые выпали в столице Украины в ночь на 6 мая.

Как пишет сообщество dtp.kiev.ua в социальных сетях, воронка образовалась прямо на проезжей части, что вызвало проблемы с движением транспорта.

“В столице после ночного дождя образовалась воронка на 1 полос , коммунальщики уже перекрыли. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны выбирайте маршруты заранее”, – говорится в сообщении.

Также в сети опубликовали фотографии с места происшествия.

Напомним, что в Киеве посреди дороги образовался огромный провал, который уже успели прозвать “черной дырой”, ведь ремонт авто после попадания в него обойдется не дешево.