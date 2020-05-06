Может ли организм восстановиться после коронавируса или человек “обречен”: объяснение иммунолога

Известный украинский иммунолог Алла Волоха рассказала, как влияет коронавирус на организм человека и можно ли после болезни восстановиться полностью.

Об этом она сообщила в комментарии “Обозревателю”.

По словам Волохи, формирование хронических осложнений после заболевания коронавирусом практически исключено. Восстанавливаются даже легкие, по которых COVID-19 “бьет” сильнее всего.

“Если человек выздоровел, то он выздоровел полностью. Практически не доказано, что остаются поражения других органов и систем, которых не было ранее. Не зафиксировано данных хронического поражения легких даже в случае тяжелого осложнения во время болезни”, – сказала иммунолог.

Она добавила, что даже если при болезни будут поражены другие органы, это тоже лечится. Важный нюанс заключается только в том, что дольше восстанавливаются поражения нервной системы – может потребоваться не месяц и не два, особенно если речь идет о воспалении головного мозга.

Читайте также материал “источника”: Украина выйдет из карантина к середине лета, но будет еще одна волна – врач-эпидемиолог.