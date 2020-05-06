День Юрия: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

Ежегодно 6 мая отмечается День ангела Юрия.
“источник” собрал лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе, которые вы можете отправить своим родным, знакомым, коллегам и друзьям в этот день.
Юра, с праздником тебя!
Пусть всё будет на ура.
В твоей жизни навсегда
Много будет пусть добра.
Пусть удача и здоровье
Никогда не подведут,
Ну а грусть и неудачи
Поскорее убегут.
Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.
Тебя мы, Юрий, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Любви, здоровья и тепла,
Успехов в жизни и добра.
Будь счастлив, радуйся, люби,
Мгновенье каждое цени.
Желаем мы друзей надежных,
Врагов желаем только ложных.
Достаток в жизни будет пусть,
Пусть верно будет избран путь.
Пусть в жизни все прекрасно будет,
А беды о тебе забудут.
Пусть каждое мгновение тебе, Юрочка, приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пускай любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь силен и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!
Юра – это добрый малый,
И поможет он всегда.
Тут друзей всегда навалом,
Тут открытая душа.
И такому человеку
Пожеланий – пруд пруди.
Счастья, радости, мгновений,
Что цветут потом в груди.
Самых ярких путешествий,
Самых преданных друзей.
И советов самых честных,
И открытых всех дверей.
Чтоб всегда была опора,
Чтоб опорой мог быть ты.
Дома тебе – полной чаши!
И любимейшей жены!
Дорогой Юрий, будь успешен во всём, никогда не скучай и каждый раз находи то самое, что будет доставлять тебе только удовольствие. Поздравляю, Юра, и искренне желаю здоровья, удачи, любви, достатка и уверенности!