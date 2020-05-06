День Юрия: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

Ежегодно 6 мая отмечается День ангела Юрия.

“источник” собрал лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе, которые вы можете отправить своим родным, знакомым, коллегам и друзьям в этот день.

Юра, с праздником тебя!

Пусть всё будет на ура.

В твоей жизни навсегда

Много будет пусть добра.

Пусть удача и здоровье

Никогда не подведут,

Ну а грусть и неудачи

Поскорее убегут.

Юрочка, я тебя искренне поздравляю и хочу пожелать никогда не сомневаться в своих силах и уверенно шагать к своим мечтам, всегда любить и быть любимым, надеяться на лучшее и успешно покорять новые вершины, получать от жизни удовольствие и искреннюю радость.

Тебя мы, Юрий, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Любви, здоровья и тепла,

Успехов в жизни и добра.

Будь счастлив, радуйся, люби,

Мгновенье каждое цени.

Желаем мы друзей надежных,

Врагов желаем только ложных.

Достаток в жизни будет пусть,

Пусть верно будет избран путь.

Пусть в жизни все прекрасно будет,

А беды о тебе забудут.

Пусть каждое мгновение тебе, Юрочка, приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пускай любая минута дарит только удачу и море позитива! Будь силен и духом, и телом, желаю крепкого здоровья и благополучия во всем!

Юра – это добрый малый,

И поможет он всегда.

Тут друзей всегда навалом,

Тут открытая душа.

И такому человеку

Пожеланий – пруд пруди.

Счастья, радости, мгновений,

Что цветут потом в груди.

Самых ярких путешествий,

Самых преданных друзей.

И советов самых честных,

И открытых всех дверей.

Чтоб всегда была опора,

Чтоб опорой мог быть ты.

Дома тебе – полной чаши!

И любимейшей жены!

Дорогой Юрий, будь успешен во всём, никогда не скучай и каждый раз находи то самое, что будет доставлять тебе только удовольствие. Поздравляю, Юра, и искренне желаю здоровья, удачи, любви, достатка и уверенности!