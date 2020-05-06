В Украине еще одна область побила печальный рекорд по коронавирусу: свежие цифры

В Днепропетровской области за сутки, 5 мая, зафиксировано наибольшее количество заболевших COVID-19. Тут подтвердили 90 случаев.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, в областном центре подтвердили 35 случаев. Всего в области число больных составляет 568 случаев.

Как изменилась ситуация по городам и районам области за сутки:

– Днепр- 35,

– Кривой Рог – 40

– Никополь – 3,

– Каменское 1,

– Новомосковск – 1

– Днепровский район – 1,

– Криничанский -1

– Новомосковский район – 1,

– Софиевский район – 6

– Солонянский район 1.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 5 мая зафиксировано 12 697 случаев заражения COVID-19. Больше всего случаев заражения за сутки, 4 мая, зафиксировали в Черновицкой области – 61, Киеве – 48 и Одесской области – 42.