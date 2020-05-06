В Украине еще одна область побила печальный рекорд по коронавирусу: свежие цифры

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В Днепропетровской области за сутки, 5 мая, зафиксировано наибольшее количество заболевших COVID-19. Тут подтвердили 90 случаев.

Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, в областном центре подтвердили 35 случаев. Всего в области число больных составляет 568 случаев.

Как изменилась ситуация по городам и районам области за сутки:

  • – Днепр- 35,
  • – Кривой Рог – 40
  • – Никополь – 3,
  • – Каменское 1,
  • – Новомосковск – 1
  • – Днепровский район – 1,
  • – Криничанский -1
  • – Новомосковский район – 1,
  • – Софиевский район – 6
  • – Солонянский район 1.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 5 мая зафиксировано 12 697 случаев заражения COVID-19. Больше всего случаев заражения за сутки, 4 мая, зафиксировали в Черновицкой области – 61, Киеве – 48 и Одесской области – 42.