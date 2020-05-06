В Украине еще одна область побила печальный рекорд по коронавирусу: свежие цифры

В Днепропетровской области за сутки, 5 мая, зафиксировано наибольшее количество заболевших COVID-19. Тут подтвердили 90 случаев.
Как сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, в областном центре подтвердили 35 случаев. Всего в области число больных составляет 568 случаев.
Как изменилась ситуация по городам и районам области за сутки:
- – Днепр- 35,
- – Кривой Рог – 40
- – Никополь – 3,
- – Каменское 1,
- – Новомосковск – 1
- – Днепровский район – 1,
- – Криничанский -1
- – Новомосковский район – 1,
- – Софиевский район – 6
- – Солонянский район 1.
Напомним, что в Украине по состоянию на утро 5 мая зафиксировано 12 697 случаев заражения COVID-19. Больше всего случаев заражения за сутки, 4 мая, зафиксировали в Черновицкой области – 61, Киеве – 48 и Одесской области – 42.