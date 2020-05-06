Юрьев день: история праздника, традиции и главные запреты

6 мая православный мир вспоминает Святого Георгия Победоносца. В этот день традиционно празднуется Юрьев день.

“источник” рассказывает, что нужно знать о празднике.

История праздника

Название праздника происходит от имени святого Георгия Победоносца, который в народной традиции обычно назывался Егорием или Юрием. Георгий выделялся среди прочих воинов своей храбростью и физической силой. Как-то раз он раздал все свои имущество бедным и освободил своих рабов, после чего объявил себя христианином.

За это его заключили в темницу и пытали, но тот терпел муки и прославлял Бога. Георгий скончался в 303 году и позже был причислен к лику святых.

Традиции

Традиционно в этот день крестьяне выгоняли на пастбище скотину и сами старались выйти из дому пораньше. Существовало поверье, что роса, которая выпала в этот день, – целебная.

В этот день православные христиане обращаются к Георгию с молитвами и просят святого об урожае, о защите от бед и ненастья, об удаче и успехах.

Приметы

В этот день было принято слушать воду. 6 мая люди идут к колодцам и слушают звуки. Если никто ничего не слышал, то зима обещала быть теплой и непродолжительной. Если же кто-то слышал плеск воды, то зима обещала быть морозной.

Что нельзя делать

В этот день советуется отказаться от мяса, так как существовала примета, что это навредит домашнему хозяйству. Кроме того, запрещалось ссориться с пастухами и ни в чем им не отказывали.

Не рекомендуется в Юрьев день стричься, иначе можно потерять много волос. Нельзя работать в огороде – все, что посеяно, даст плохие всходы или вовсе не прорастет. Также нельзя устраивать пьяные и шумные посиделки и праздники.

Напомним, что масштабных мероприятий в честь празднования дня Киева в 2020 году не будет, однако в столице размышляют над тем, как отпраздновать день города по-другому.