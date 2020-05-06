Гороскоп на 6 мая: Львам нельзя цепляться за прошлое, а Стрельцам стоит отказаться от вредных привычек

Хотите знать, что вас ждет 6 мая? Эксперты “источник.Лайм” уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется концентрироваться на деталях, а кого ждет множество проблем.

Овен

Работа будет требовать от вас усиленной концентрации на деталях. Не доверяйте случаю, лучше проверьте все нюансы дважды. Очень вероятно, что кто-то в вашем окружении выполнил свою часть обязанностей не совсем тщательно.

Телец

Внезапный ком проблем и дел немного выбил вас из колеи. Кажется, что началась какая-то черная полоса, но на самом деле это просто этап трудностей. Он скоро пройдет, вам только нужно взять себя в руки и настроиться на позитивную волну.

Близнецы

Романтика просто захлестывает вас со всех сторон. Это прекрасно, но помните, что важные дела сами себя не закончат. Если вы не завершите начатое, оно потом не позволит вам наслаждаться долгожданным отдыхом.

Рак

Пересмотрите свои планы на неделю. Не слишком ли мало приятных занятий вы себе запланировали? Да, дела никуда не денутся. Но ведь и полностью ограждать себя от веселья – совсем неправильная тактика.

Лев

Не цепляйтесь за прошлое, особенно в том случае, если оно не слишком цепляется за вас. Отпустите старые несбывшиеся желания, они сильно терзают вас в последнее время. Чем скорее вы перестанете оглядываться, тем быстрее сможете пойти вперед.

Дева

Вам нужно обратить внимание на слова окружающих. Да, вам кажется, что вы сильнее, опытнее и мудрее. Но иногда вы можете упускать из вида очень важные детали просто из-за упрямства.

Весы

Вероятно, вам придется сегодня немало поработать. Это может немного выбить вас из колеи, так как придется корректировать кое-какие планы. Но не спешите расстраиваться. Чем больше усилий приложите сегодня, тем больше времени сэкономите завтра.

Скорпион

В личной жизни наступает период затишья. Вам может хотеться эмоций, но не пытайтесь получить их сейчас. Лучше просто подождите, новые краски скоро сами придут в вашу жизнь. Всему свое время.

Стрелец

Сегодня вам нужно отказаться ото всех вредных привычек. Это важно, иначе вы начнете очень нехорошо себя чувствовать уже к вечеру. Постарайтесь правильно питаться и не сидеть слишком много перед монитором.

Козерог

В этот день вас ждет явное влияние позитивных вибраций. С самого утра ваше настроение может быть не очень приятным, но ближе к обеду все начнет приобретать новые краски. Можно планировать на этот день любые встречи.

Водолей

Сегодня вам стоит прислушаться к своему организму. Если будете чувствовать вялость и усталость, дайте себе отдохнуть. Это очень важно, ведь скоро вам понадобятся силы для серьезного дела.

Рыбы

В этот день вы будете слишком сильно зациклены на какой-то проблеме. Пока у вас не получается ее решить, но вы тратите очень много энергии на свои эмоции. Не нужно пытаться разобраться со всем прямо сейчас. Отпустите ситуацию.

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