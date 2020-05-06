В Украине ударит похолодание: синоптики рассказали, где будет хуже всего

Синоптики дали свежий прогноз погоды на среду, 6 мая, в Украине будут идти дожди, в стране похолодает.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

6 мая на территории Украины будет пасмурно. На западе страны и в Крыму будет падать дождь, на остальной территории прогнозируют грозы. Из-за длительных осадков в Украине снизится температура воздуха и похолодает.

Температура составит:

на западе +10+15 градусов;

на востоке +14+21 градусов;

на севере +13+16 градусов;

на юге и в Крыму +13+20 градусов;

в центре Украины и Киеве +13+17 градусов;

Как сообщал “источник”, с начала новой недели в Украину придет похолодание.

Напомним, в субботу, 2 мая, в Киеве и окрестностях прошел сильный ливень, который сопровождался крупным градом: некоторые киевляне даже сравнили его со снегом.