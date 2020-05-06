“Бизнес” берет истоки из России: в Украине начался “бум” фальшивой валюты

В Украине поддельные гривни и доллары можно купить просто в интернете, а потом они попадают в банкоматы, магазины и могут оказатся в кошельках обычных украинцев.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Обозреватель”.

В Украине работает целая инфраструктура распространения фальшивых денег. В крупных городах работает система “кладов”, когда украинцам предлагают получить крупную сумму и прячут ее в разных районах – в щелях домов. в канализационных люках, в кустах.

После покупателю присылают скриншот карты, на которой специальной пометкой указывается место, где запрятаны фальшивки. “Кладмены” (те, кто оставляет такие “клады”), не знают, на кого работают и кому оставляют “тайники”, а покупатели не знакомятся ни с продавцами, ни с курьерами.

Второй вариант – получить фальшивку просто по почте. Продавцы предлагают воспользоваться “Новой почтой”. В самой компании неоднократно поясняли: если посылка правильно упакована, проверять ее не могут.

Продавцы фальшивок убеждают: и гривни, и доллары самого высокого качества. Их якобы не распознает даже банкомат. Но и цена у таких “денег” высокая. Например, за 1500 фальшивых долларов возьмут 600 настоящих и в биткоине.

“Закладки” или так называемые “клады” делают в Днепре, Киеве, Одессе, Харькове, Мариуполе. В других населенных пунктах свои фальшивки можно получить в замаскированной посылке.

Главный плюс работы с фальшивками – автономность. Руководить делом можно даже из тюрьмы. К примеру, одну из крупнейших групп задержали несколько лет назад в Одессе. При себе у них было $500 тыс. и заготовки на гривневые банкноты.

Как оказалось, руководил группой заключенный прямо из СИЗО. Структура бизнеса выглядит следующим образом:

Организатор схемы – чаще всего закупает крупные партии у тех, кто печатает “деньги” на оборудовании или ввозит их из-за границы, иногда сам содержит производство;

Региональные лидеры – находят продавцов и кладменов, связывает первых со вторыми, координируют работы и следят за поставками; с организаторами “лидеры” лично не знакомы;

Продавцы – находят клиентов, общаются с ними, получают свой процент с каждой сделки, связываются с кладменами: объясняют, где забрать “клад” и куда его передать;

Курьеры или кладмены – низшая ступень в преступной иерархии; получают товар, доставляют его и иногда делают пометке на карте. Они ни с кем не знакомятся, не задают вопросов и чаще всего попадаются полиции.

Доллары и гривни часто печатают в России, а потом распространяют во всех ближайших странах. Правда, свои умельцы есть у нас.

“Высококачественную печать банкнот номиналом 100 и 50 долларов США фальшивомонетчики осуществляли в промышленных масштабах с использованием оборудования одного из полиграфкомбинатов Западной Украины”, – рассказали в пресс-службе СБУ об одной из группировок.

Ранее “источник” сообщил, что в Украине активно начали распространять фальшивые доллары, поэтому покупателей призывают быть очень внимательными и проверять купюры.