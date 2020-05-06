Сколько зарабатывают медики, “воюющие” с коронавирусом в Италии: названа сумма

В Украине врачи получают значительно меньшую зарплату, нежели медики в Италии. И это несмотря на то, что страна ведет активную борьбу с коронавирусом.

Европа прощается с карантином: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Как сообщает “источник”, об этом в интервью “Главкому” заявил врач Николай Рыхлицкий, который поработал в Италии во время пандемии.

“У нас в Украине нехватка медработников среднего и младшего уровня. Речь не только о врачах. У нас медсестра работает по 3-4 тыс. гривен в месяц как в условиях пандемии, так и без пандемии. Человек не ест, не пьет, он варится сам в себе, потому что очень жарко, задыхается, при этом еще и работает”, – описал ситуацию врач.

По его словам, в Италии медики получают минимум в 20 раз больше, чем в Украине.

“Медсестры получают 2-3 тыс. евро в месяц, врач-реаниматолог – 40-80 евро за час работы”, – отметил он.

Напомним, что в Украине было принято решение продлить карантин до 22 мая, но некоторые заведения будут работать в условиях ограничительных мер уже с 11 мая.