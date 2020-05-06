Враг не дает времени на раздумья: бойцы ВСУ рассказали об обстановке на фронте, видео

Боевики на Донбассе снова обстреляли позиции украинских бойцов из запрещенного оружия.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “5 канал”.

Мины оккупантов падали около города Попасная, так продолжается уже около недели. Боевики сменили стрелковое оружие на артиллерию и минометы. Там расположена позиция воинов ВСУ. Они делятся, что рельефы местности и расстояние, с которого целятся оккупанты, не дает им времени на размышления. Чтобы уберечься от вражеских обломков, они действуют быстро и оперативно.

Один из бойцов с позывным “Чечен” рассказал, что пойти на фронт его своим примером мотивировала жены. Она на передовой с 2017 года, а сам “Чечен” – с прошлого года.

“Жена – снайпер, а я – пехотинец. Мы выполняем свою работу на благо украинского народа”, – поделился мужчина.

Он отметил, что с женой видится редко. Она служит в Донецкой области, а он держит оборону в Луганской, где неожиданно совершают атаки боевики.

“Выхода не слышно, потому что работает артиллерия издалека. Слышно уже буквально 3 секунды, когда она прилетает. Вот и все. Успеваешь заскочить в окоп, в блиндаж забежать. И выбегать периодически, смотреть, не идет ли пехота”, – сказал боец с позывным “Зверь”.

“Чечен” в то же время отметил, что работают российские наемники, скорее всего курсанты. Во время одного из таких обстрелов враг нанес удар по частному двору. Обошлось без жертв, потому что хозяев не оказалось дома.

“Там получается, что люди уже уехали. Но они отработали и сожгли или сарай, или дом. Разбомбили основания”, – рассказывает боец “Чечен”.

Для помощи как военным, так и гражданским, на позициях у Попасной всегда находится боевой медик Юлия. В ближайшую больницу несколько десятков километров, поэтому рассчитывают только на себя.

“Срочно и вовремя оказанная помощь, она помогает спасать жизни. В город пока эвакуируют больного, это потерянное время. И утраченное здоровье”, – сказала Юлия, военнослужащий ВСУ.

Обострение неподалеку Попасной армейцы связывают с тем, что держат на этом участке фронта не выгодные для оккупантов позиции.

“Выжить нас из позиций. Просто мы там слишком много видим и им это мешает”, – говорит “Зверь”.

Украинские воины уверенны в своих силах, ведь их защищают надежные укрепления и помогают взвешенные решения. В случае угрозы жизни оружие украинских защитников здесь тоже идет в ход.

Как сообщал “источник”, ранее украинские военные ответили за атаку по своим позициям на Донбассе.