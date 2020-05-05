Боевики устроили провокации в зоне разведения на Донбассе: в ВСУ есть раненые

На Донбассе 5 мая боевики открыли огонь по участку разведения сил Богдановка-Петровское.
Об этом сообщили в штабе ООС
“Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей“, – говорится в заявлении.
Также был открыт огонь недалеко от Авдеевки, где получил ранение боец ВСУ. Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Еще один украинский боец получил боевую травму у населенного пункта Орехово. Враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.
Раненых бойцов экстренно госпитализировали.
В ответ ВСУ открыли огонь, подавив вражескую активность.
Как сообщал “источник”, боец ВСУ показал шлем, в который попала пуля вражеского снайпера в зоне проведения Операции Объединенных сил.
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