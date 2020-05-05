Боевики устроили провокации в зоне разведения на Донбассе: в ВСУ есть раненые

На Донбассе 5 мая боевики открыли огонь по участку разведения сил Богдановка-Петровское.

Об этом сообщили в штабе ООС

“Вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно обстреляли участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское из минометов калибра 82 мм. Такие преступные действия оккупантов в очередной раз подтверждают то, что враг сознательно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей“, – говорится в заявлении.

Также был открыт огонь недалеко от Авдеевки, где получил ранение боец ВСУ. Боевики применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Еще один украинский боец получил боевую травму у населенного пункта Орехово. Враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

Раненых бойцов экстренно госпитализировали.

В ответ ВСУ открыли огонь, подавив вражескую активность.

Как сообщал “источник”, боец ВСУ показал шлем, в который попала пуля вражеского снайпера в зоне проведения Операции Объединенных сил.

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