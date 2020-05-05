В России решают вопрос безопасного обустройства пришкольных территорий во время пандемии коронавируса после окончания карантина.

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Об этом сообщает “Новая газета”.

Документ опубликовала глава регионального минстроя Оксана Астахова. В письме говорится, что каждую школу, помимо забора, обнесут четырьмя рядами колючей проволоки. Также дополнительное ограждение планируют установить на окнах зданий.

“Оно может представлять собой козырек, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты из армированной колючей ленты типа “Егоза” или иное устройство”, – говорится в документе.

Отмечают, что для пущей верности предусмотрен и третий уровень укреплений: подземный, из бетона или сварной решетки, углубленный в грунт на полметра – “для защиты от подкопа”.

Как сообщал “источник”, рядом с селением Ногир в Северной Осетии (Российская Федерация) отрицатели коронавируса устроили огненный бунт против карантинных “резерваций”, в которые якобы пытаются загнать людей, и сожгли вышку телефонной связи МТС.