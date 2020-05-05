В Черновцах тяжелая ситуация в больницах: свежие данные по коронавирусу

В Черновцах в трех больницах, определенных для лечения пациентов с коронавирусом, закончились места.

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Об этом в видео в Facebook сообщил мэр города Алексей Каспрук.

“Закончились места в городских больницах для коронавирусных больных. Все три больницы, которые мы предполагали для лечения больных коронавирусом, уже полностью заполнены… В Черновцах никогда еще все три больницы не были полностью заполнены больными пневмонией и вирусными инфекциями”, – сказал он.

Каспрук сообщил, что 1 мая третья городская больница начала принимать больных коронавирусом в прошлую пятницу.

“С таким темпами и в областных не будет свободных коек. Областная власть готовит госпиталь ветеранов войны для приема пациентов с COVID-19“, – добавил мэр.

Черновицкая область лидирует по количеству инфицированных коронавирусом в Украине. По состоянию на 5 мая заразились 1948 человек, 55 человек умерли.

Как сообщал “источник”, премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса сообщил, что в трех украинских областях с наибольшим количеством зараженных COVID-19, могут ввести адаптивный карантин. Черновицкая область – одна из них.